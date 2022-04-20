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3 часа назад

Иммунолог назвала отличия аллергии на пыльцу от простуды

Lenta.ru

Аллерголог-иммунолог, доцент кафедры иммунологии медико-биологического факультета медуниверситета имени Н. И. Пирогова Ольга Пащенко назвала симптомы поллиноза и объяснила, как не перепутать его с ОРВИ. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием «Парламентская газета».

Иммунолог назвала отличия аллергии на пыльцу от простуды
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пащенко сказала, что характерными проявлениями аллергии на пыльцу считаются кашель, насморк и слезоточивость глаз, в сложных случаях перерастающие в заложенность носа и конъюнктивит. Эти симптомы очень стойкие, сохраняются дольше и нарастают по мере увеличения концентрации пыльцы в воздухе, отметила врача. В этом, по ее мнению, и заключается главное отличие поллиноза от обычной простуды. Кроме того, при аллергии на пыльцу неприятные симптомы усиливаются при выходе на улицу, а в помещении утихают или почти полностью исчезают.

Также медик напомнила, что самое эффективное лечение поллиноза — постараться избегать контактов с пыльцой, а лучше уехать в город или страну с другим климатом. Тем, кто не сможет этого сделать, надо обратиться к врачу-иммунологу за две-три недели, чтобы он назначил препараты, облегчающие симптомы аллергии.

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