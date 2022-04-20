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2 часа назад

Врач Королева назвала способную привести к сахарному диабету диету

Vse42.ru

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам о самом небезопасном для здоровья способе похудеть.

Врач назвала способную привести к сахарному диабету диету
Фото: pixabay.compixabay.com

Желание достичь стройности фигуры с помощью голодания является самым вредным способом избавления от лишнего веса. Об этом журналистам рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королева. Как отметила эксперт, эта диета не даст долгосрочного эффекта, потерянные килограммы быстро вернутся, когда человек вновь начнет питаться. Более того, подобное пищевое поведение, по словам врача, может привести к развитию диабета, передает издание "Москва 24".

– Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа, – цитирует СМИ Королеву.

Вместе с тем диетолог добавила, что при голодании также возрастает риск болезней сердца, сосудов и онкологии.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что диетолог Калинчев поделился рекомендациями для худеющих россиян.

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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