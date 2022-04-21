Кардиолог оценила влияние пасмурной погоды на сердце

Врачи отмечают появление жалоб на ухудшение здоровья в плохую погоду. Метеозависимыми людьми оказываются пациенты в возрасте или кардиологическими заболеваниями, операциями на сердце. О том, может ли погода влиять на сердце, рассказала кардиолог Анна Кореневич.

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По ее мнению, на самочувствие пациентов влияет только психоэмоциональный фактор. Со слов пациентов у них появляются одышка или покалывания в груди, учащается сердцебиение, однако медицинские исследования показывают отсутствие патологий.