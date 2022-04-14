Эксперты рассказали, как нужно питаться людям старше 60 лет

Людям старше 60 лет необходимо принимать пищу до пяти раз в день. При этом промежутки не должны быть продолжительными, сообщает радио КП со ссылкой на Роспотребнадзор.

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При этом людям с хроническими заболеваниями необходимо придерживаться диетического меню. Так, до половины получаемого белка должно быть животного происхождения, а углеводы необходимы в виде крахмала.

Кроме того, продукты, которые употребляют лица старше 60 лет, должны быть насыщены витаминами A, C, E, B12, B6 и фолиевой кислотой.

"Средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет – менее 2 300 килокалорий, для женщин – менее 2 000", – говорится в сообщении.

Ранее врач-диетолог Полина Королева призвала отказаться от монодиеты на основе обезжиренного творога. По словам специалиста, сведения о вредности животных жиров являются мифом. В частности, в твороге содержатся жирорастворимые витамины А и D, без жиров они попросту не усвоятся.