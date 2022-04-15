Врач перечислила семь неочевидных признаков дефицита витаминов

Врач-валеолог Лидия Синицина сообщила, как распознать дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания. Она рассказала, что есть семь неочевидных признаков такого состояния организма.

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Медик отметила, что в первую очередь о гиповитаминозе говорят знакомые большинству признаки: общее недомогание, вялость, сонливость, учащение простудных заболеваний и перепады настроения. Но организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и необычными способами.

— Желание грызть лед часто является признаком дефицита железа. Нехватка этого микроэлемента способствует извращению вкусовых привычек, в результате возникает желание не только грызть лед, но и, например, пожевать известку, мел или сырые крупы. Частое покашливание возникает, так как дефицит железа вызывает сухость слизистых. Набухшие десны могут указывать на нехватку витамина Д и снижение иммунитета, — пояснила специалист.

Кроме того, одна из самых распространенных причин расстройства сна — это дефицит магния. Его нехватка плохо сказывается на состоянии нервной системы и проявляется беспокойством, нервозностью и усталостью, продолжила Синицина.

Периодическое чувство покалывания в конечностях и онемение может говорить сразу о нескольких проблемах в организме: недостаток витаминов в целом, заболевания сердечно-сосудистой системы, позвоночника, нарушения в работе нервной системы. Выпадение волос зачастую сигнализирует о дефиците витаминов группы B. Сухие губы, трещины в уголках рта говорят о нехватке витаминов А, Е, В, цинка или железа.