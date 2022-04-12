Что произойдёт, если вы станете пить кофе ежедневно

Кофе имеет множество положительных свойств. Некоторые из них в новом исследовании раскрыли учёные. Подробнее - в статье.

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Как показали результаты исследования, которое было представлено на научной конференции Американского колледжа кардиологов, кофе может не только защитить от болезней сердца и аритмии, но и продлить жизнь. Особенно ярко этот эффект будет выражен, если пить по две-три чашки ежедневно. Причём не важно, есть у вас сердечно-сосудистые заболевания на данный момент или нет.

Проведённое исследование также продемонстрировало, что кофе вовсе не ухудшает состояние человека при наличии у него болезней сердца. Более того, он способен поддерживать здоровье сердца.

По словам ведущего автора исследования профессора Питера М. Кистлера, регулярное употребление кофе (две-три чашки в день) имеет множество преимуществ. Это снижение вероятности развития ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний, застойной сердечной недостаточности, аритмии. Предотвращает этот напиток также инсульт и риск преждевременной смерти.

Исследование показало, что люди с болезнями сердца при регулярном употреблении кофейных напитков меньше подвержены аритмии и, скорее всего, проживут дольше. Кроме того, некоторые разновидности кофе (молотый, без кофеина, растворимый) снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. При этом кофе без кофеина не помогает предупредить аритмию.

В ходе исследования эксперты проанализировали информацию из базы данных UK BioBank. Оттуда были взяты данные о здоровье более 500 тысяч человек, за которыми наблюдали как минимум 10 лет.