Как снизить риски инсульта и инфаркта

Российский врач и генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о том, как достаточно нехитрым способом можно уменьшить риск возникновения инсульта или инфаркта.

По словам специалиста, речь идёт о дистанционном мониторинге артериального давления. Вместе с тем эксперт отметил, что данный метод также может снизить инвалидизацию и смертность населения России.

Бойцов сделал акцент на том, что в нескольких регионах страны уже на протяжении последних лет, в экспериментальном формате, проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время через процедуру прошли около 20 тыс пациентов.