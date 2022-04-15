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3 часа назад

Как снизить риски инсульта и инфаркта

Ferra.ru

Российский врач и генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о том, как достаточно нехитрым способом можно уменьшить риск возникновения инсульта или инфаркта.

Как снизить риски инсульта и инфаркта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, речь идёт о дистанционном мониторинге артериального давления. Вместе с тем эксперт отметил, что данный метод также может снизить инвалидизацию и смертность населения России.

Бойцов сделал акцент на том, что в нескольких регионах страны уже на протяжении последних лет, в экспериментальном формате, проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время через процедуру прошли около 20 тыс пациентов.

Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения.

ЗОЖ,Инсульт,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
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