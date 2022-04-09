3 мифа о холестерине в крови

Разбираемся, стоит ли отказываться от всех продуктов с этим веществом.

Первый миф: холестерин — это абсолютное зло

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В массовом сознании холестерин чуть ли не демонизирован. Многим кажется, что это синоним болезней и лишнего веса. Но всё не так просто. На самом деле холестерин активно участвует в синтезе витамина D, мужских и женских половых гормонов, крайне важен для поддержания мышечного тонуса, синтеза инсулина и в целом для иммунитета.

То есть в определённых количествах холестерин необходим организму. И следует разделять его на «плохой» и «хороший». Если использовать научную терминологию, речь о липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинах высокой плотности (ЛПВП). И когда первых слишком много, холестерин может скапливаться на стенках сосудов. А это повышает риск развития сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Второй миф: с повышенным уровнем холестерина можно столкнуться только в пожилом возрасте

Увы, это не так. Проблема может возникнуть и у молодых, особенно если вы входите в группу риска. В частности, это гипертоники, люди с ожирением, заболеваниями почек, печени и щитовидной железы. Кроме того, вероятность столкнуться с повышенным холестерином велика у тех, кто принимает некоторые препараты, например, иммунодепрессанты или стероиды.

Важно: на первых порах проблема может никак не проявляться в повседневной жизни. То есть даже при высоком холестерине можно чувствовать себя прекрасно. Поэтому тем, кто входит в группы риска, необходимо регулярно отслеживать уровень этого вещества в крови. Держать холестерин под контролем не так уж сложно: нужно регулярно двигаться и соблюдать диету, исключив из рациона вредные жиры.

Третий миф: лучше совсем отказаться от продуктов, которые содержат холестерин

Это большая ошибка. Холестерин необходим организму. А его недостаток так же вреден, как и избыток. «Жертвой» этого мифа чаще всего становятся куриные яйца — они действительно содержат очень много холестерина. Но для здорового человека, который не входит в группу риска, никакой опасности яйца не представляют — можно спокойно съедать несколько штук в день.