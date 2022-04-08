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2 часа назад

Врач назвала основные привычки долгожителей

Вести Подмосковьяиещё 1

Какие привычки оказывают влияние на продолжительность жизни? Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, доктор Зухра Павлова, сообщает портал «Южный федеральный». Исследователи здорового образа жизни выделяют так называемые «голубые зоны» – пять регионов мира с самой высокой концентрацией людей, которые доживают до ста лет и старше. Одним из наиболее изученных подобных регионов является префектура Окинава в Японии. Там жители следуют правилам, которые свойственны долгожителям в иных регионах.

Врач назвала основные привычки долгожителей
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Например, долгожители не бегают марафоны, не качают железо и не посещают тренажерные залы. Но они живут в такой среде, которая подталкивает их к движению. Они ухаживают за домом, выращивают растения и много ходят пешком. К тому же, долгожители знают, как бороться со стрессом. Ежедневно жители Окинавы несколько минут вспоминают своих предков. Еще одно правило – необходимо прекратить употреблять пищу, когда желудок наполнен на 80%. При этом важной составляющей рациона долгожителей является фасоль, чечевица, соя. Мясо они употребляют около пяти раз в месяц.

Почти все долгожители живут в семьях с детьми и родителями. Кроме того, долгожители родились или выбрали такой социальный круг, в котором поддерживается здоровое поведение. Как выяснили исследователи, курение, ожирение, счастье и даже одиночество заразны.

ЗОЖ,
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