Врач назвала основные привычки долгожителей

Какие привычки оказывают влияние на продолжительность жизни? Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, доктор Зухра Павлова, сообщает портал «Южный федеральный». Исследователи здорового образа жизни выделяют так называемые «голубые зоны» – пять регионов мира с самой высокой концентрацией людей, которые доживают до ста лет и старше. Одним из наиболее изученных подобных регионов является префектура Окинава в Японии. Там жители следуют правилам, которые свойственны долгожителям в иных регионах.

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Например, долгожители не бегают марафоны, не качают железо и не посещают тренажерные залы. Но они живут в такой среде, которая подталкивает их к движению. Они ухаживают за домом, выращивают растения и много ходят пешком. К тому же, долгожители знают, как бороться со стрессом. Ежедневно жители Окинавы несколько минут вспоминают своих предков. Еще одно правило – необходимо прекратить употреблять пищу, когда желудок наполнен на 80%. При этом важной составляющей рациона долгожителей является фасоль, чечевица, соя. Мясо они употребляют около пяти раз в месяц.