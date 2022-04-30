Ученые выяснили, как сократить частоту приступов мигрени

Головная боль - симптом, с которым не раз за свою жизнь сталкивается каждый человек. Однако если приступы интенсивной головной боли случаются регулярно (более двух раз в месяц) - это уже повод посетить врача. Частые головные боли нередко служат признаком мигрени. Вот несколько критериев, по которым можно предположить, что вы имеете дело именно с этим заболеванием:
Как правило один приступ головной боли, связанной с мигренью, длится от 4 до 72 часов, и облегчить свое состояние в этот момент бывает довольно трудно. Но не так давно ученые пришли к выводу, что занятия йогой помогают существенно сократить частотность этих приступов. То есть на интенсивность головных болей йога вряд ли как-то повлияет, но поможет реже сталкиваться с ней.
В свою очередь, к повышенной возбудимости нейронов могут приводить такие факторы, как употребление в пищу определённых продуктов или постоянное неправильное питание, стресс (в том числе, постоянная нехватка сна), наследственная предрасположенность, изменения гормонального фона, воздействие алкоголя, резкие изменения погоды.
Помогают ли физические упражнения избавиться от мигрени?