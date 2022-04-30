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1 час назад

Ученые выяснили, как сократить частоту приступов мигрени

Мира Маркина
Галина Аксеноваэксперт

Головная боль - симптом, с которым не раз за свою жизнь сталкивается каждый человек. Однако если приступы интенсивной головной боли случаются регулярно (более двух раз в месяц) - это уже повод посетить врача. Частые головные боли нередко служат признаком мигрени. Вот несколько критериев, по которым можно предположить, что вы имеете дело именно с этим заболеванием:

Ученые выяснили, как сократить частоту приступов мигрени
Фото: pixabay.compixabay.com
  • боль в голове пульсирующая;
  • боль локализуется с одной стороны - только в левом или только в правом полушарии;
  • боль усиливается при физических нагрузках;
  • интенсивность боли средняя или высокая;
  • боль сопровождается явной негативной реакцией на яркий свет и громкий звук.
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Как правило один приступ головной боли, связанной с мигренью, длится от 4 до 72 часов, и облегчить свое состояние в этот момент бывает довольно трудно. Но не так давно ученые пришли к выводу, что занятия йогой помогают существенно сократить частотность этих приступов. То есть на интенсивность головных болей йога вряд ли как-то повлияет, но поможет реже сталкиваться с ней.

Относительно механизмов возникновения данного вида головной боли в научном мире до сих пор ведутся дебаты и единого мнения, какое именно патологическое звено является решающим, нет до сих пор. Считается, что в основе лежит ряд механизмов. Это спазм сосудов, питающих головной мозг и его оболочки, нарушение оттока крови от головного мозга и его оболочек, а также повышенная возбудимость нервных клеток головного мозга.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

В свою очередь, к повышенной возбудимости нейронов могут приводить такие факторы, как употребление в пищу определённых продуктов или постоянное неправильное питание, стресс (в том числе, постоянная нехватка сна), наследственная предрасположенность, изменения гормонального фона, воздействие алкоголя, резкие изменения погоды.

Помогают ли физические упражнения избавиться от мигрени?

1) Если рассматривать физическую нагрузку (адекватную для каждого конкретного организма) как смену деятельности для головного мозга и снятие стресса - да, помогает. Повторюсь, если физическая нагрузка адекватная.

2) Сама по себе физическая нагрузка - не лечение, а профилактика многих состояний, приводящих к мигрени, скорее, это общеоздоравливающий шаг. Влияние спорта на частоту и силу приступов мигрени не очень хорошо подтверждено исследованиями. Однако, часть учёных уверены в эффективности физических упражнений.

3) Важно отметить, что пользу при таком заболевании приносят только нагрузки аэробные. То есть, в присутствии кислорода.

4) Наиболее мягкий вариант физических нагрузок, способствующих снижению силы и частоты приступов мигрени-плавание, пилатес, йога. Те нагрузки, когда мышцы работают, но эмоциональное состояние расслабленное.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года
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