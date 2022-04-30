Ученые выяснили, как сократить частоту приступов мигрени

1) Если рассматривать физическую нагрузку (адекватную для каждого конкретного организма) как смену деятельности для головного мозга и снятие стресса - да, помогает. Повторюсь, если физическая нагрузка адекватная.



2) Сама по себе физическая нагрузка - не лечение, а профилактика многих состояний, приводящих к мигрени, скорее, это общеоздоравливающий шаг. Влияние спорта на частоту и силу приступов мигрени не очень хорошо подтверждено исследованиями. Однако, часть учёных уверены в эффективности физических упражнений.



3) Важно отметить, что пользу при таком заболевании приносят только нагрузки аэробные. То есть, в присутствии кислорода.



4) Наиболее мягкий вариант физических нагрузок, способствующих снижению силы и частоты приступов мигрени-плавание, пилатес, йога. Те нагрузки, когда мышцы работают, но эмоциональное состояние расслабленное.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года