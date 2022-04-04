Ккак сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом начинаются примерно в 45 лет и обостряются к 60 годам, обратил внимание в беседе с News.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

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По словам Евдокимова, в этот период необходимо особенно внимательно относиться к своему телу. Большие проблемы создают как чрезмерные нагрузки, например интенсивные занятия спортом, так и гиподинамия — нарушение функций организма при ограничении двигательной активности. Кроме того, важную роль играет правильно подобранная еда.

Евдокимов подчеркнул, что сейчас в продуктах питания содержится много химических добавок, которые негативно влияют на обмен веществ. Например, соли тяжелых металлов имеют накопительную функцию. Они способны оказать токсическое воздействие в том числе и на опорно-двигательный аппарат.

«Состояние опорно-двигательного аппарата напрямую зависит от обменных процессов в организме, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, желудка. Неправильное питание может привести к дефициту микроэлементов в организме или их избытку. И то и другое плохо»,

— объяснил врач.

Он посоветовал не есть плотно на ночь, соблюдать режим сна и не перенапрягаться. Кроме того, стоит обратить внимание на привычные неправильные позы. Зачастую человек вредит себе, заключил остеопат.