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2 часа назад

Врач рассказал, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата

Парламентская газета

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом начинаются примерно в 45 лет и обостряются к 60 годам, обратил внимание в беседе с News.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Ккак сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам Евдокимова, в этот период необходимо особенно внимательно относиться к своему телу. Большие проблемы создают как чрезмерные нагрузки, например интенсивные занятия спортом, так и гиподинамия — нарушение функций организма при ограничении двигательной активности. Кроме того, важную роль играет правильно подобранная еда.

Евдокимов подчеркнул, что сейчас в продуктах питания содержится много химических добавок, которые негативно влияют на обмен веществ. Например, соли тяжелых металлов имеют накопительную функцию. Они способны оказать токсическое воздействие в том числе и на опорно-двигательный аппарат.

«Состояние опорно-двигательного аппарата напрямую зависит от обменных процессов в организме, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, желудка. Неправильное питание может привести к дефициту микроэлементов в организме или их избытку. И то и другое плохо»,

— объяснил врач.

Он посоветовал не есть плотно на ночь, соблюдать режим сна и не перенапрягаться. Кроме того, стоит обратить внимание на привычные неправильные позы. Зачастую человек вредит себе, заключил остеопат.

Ранее врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко в эфире радио Sputnik назвал пять видов продуктов, которые должны быть в холодильнике здорового человека.

ЗОЖ,Александр Евдокимов,
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