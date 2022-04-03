Врач напомнил о смертельной опасности храпа

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о смертельной опасности храпа для человека. По словам специалиста, данный недуг может оказаться причиной остановки дыхания, привести к инфаркту и инсульту, пишет Ura.ru .

«Храп опасен для человека, смертельно опасен. Храп – визитная карточка того, что у человека не дышит нос. Он перекрыт, мало вентилируется головной мозг. Возникают остановки дыхания – ночное апноэ. Это может приводить к крайним инфарктам и инсультам», – сказал специалист.

Также доктор перечислил возможные причины возникновения храпа. Они могут быть врожденными, либо возникать из-за искривленной перегородки носа после травмы. Еще этому способствуют разрастания нижних носовых раковин и даже избыточный вес. Опасность последнего случая заключается в том, что жир помимо живота, бедер и спины может откладываться также на уровне шеи, сдавливая дыхательный канал и вызывая храп.