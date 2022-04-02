Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье

Lenta.ruиещё 4

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье. Об этом сообщает RT.

Врач назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик отметила, что организм здорового человека умеет приспосабливаться даже к резким сменам погоды. По ее словам, проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться.

«Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться»,

— сообщила специалист.

Врач предупредила, что у таких людей может понижаться или повышаться артериальное давление, а также болеть голова.

Также Чернышова подчеркнула, что могут отмечаться такие симптомы, как слабость и повышенная утомляемость. По ее словам, резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо повлиять на людей, страдающих от заболеваний легких. Она отметила, что у них может возникнуть одышка и чувство нехватки воздуха, а также усилиться кашель.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители