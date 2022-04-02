Врач назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье

Медик отметила, что организм здорового человека умеет приспосабливаться даже к резким сменам погоды. По ее словам, проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться.

«Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться»,

Также Чернышова подчеркнула, что могут отмечаться такие симптомы, как слабость и повышенная утомляемость. По ее словам, резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо повлиять на людей, страдающих от заболеваний легких. Она отметила, что у них может возникнуть одышка и чувство нехватки воздуха, а также усилиться кашель.