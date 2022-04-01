Врач назвала продукты для профилактики тромбоза

"В свой рацион для профилактики тромбоза нужно добавить как можно больше продуктов, которые содержат витамин К: брусничный лист, кисло-сладкие ягоды – брусника, клюква", – рассказала Королева Агентству "Москва".

Также для предотвращения тромбоза нужно употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, их источником в том числе является рыбий жир, отметила врач. По словам Королевой, для разжижения крови нужно пить 2,5-3 литра воды в день при отсутствии противопоказаний. Также нужно меньше употреблять соль, которая задерживает жидкость в организме и замедляет движение крови по сосудам. Также специалист посоветовала больше ходить.