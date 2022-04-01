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1 час назад

Врач перечислил фрукты, способствующие набору лишнего веса

Вечерняя Москваиещё 2

Слишком частое употребление некоторых фруктов и ягод может привести к набору лишних килограммов. Об этом сообщил заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Врач перечислил фрукты, способствующие набору лишнего веса
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, стройности фигуры может навредить злоупотребление инжиром, бананами и виноградом.

— Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, люди полнеют, — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Профессор призвал с осторожностью употреблять перечисленные фрукты и ягоды.

По мнению американского врача-диетолога Кортни Д'Анджело, лучшим фруктом, помогающим в борьбе с лишним весом, являются яблоки. По ее словам, яблоки благотворно влияют на здоровье кишечника, способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления. Специалист пояснила, что эти фрукты особенно богаты пектиновыми волокнами, которые делают две вещи: придают чувство сытости и замедляют обмен веществ, потому что медленно расщепляются. Д'Анджело также упомянула исследование японских ученых, согласно которому полифенолы, содержащиеся в яблоках, снижают количество откладывающегося в области брюшной полости жира.

ЗОЖ,Владимир Хавинсон,РАН,
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