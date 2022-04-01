Врач перечислил фрукты, способствующие набору лишнего веса

Слишком частое употребление некоторых фруктов и ягод может привести к набору лишних килограммов. Об этом сообщил заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

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По его словам, стройности фигуры может навредить злоупотребление инжиром, бананами и виноградом.

— Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, люди полнеют, — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Профессор призвал с осторожностью употреблять перечисленные фрукты и ягоды.