Плохой сон связали с ожирением внутренних органов

Исследователи из клиники Майо показали, как недостаток сна может увеличить уровень висцерального жира глубоко в брюшной полости, который располагается рядом с жизненно важными органами, что несет в себе серьезные риски для нашего здоровья.

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Работа исследователей клиники Майо сосредоточена на различиях между подкожным жиром, который находится под кожей, и висцеральным жиром, невидимым глубоко в брюшной полости, который может окружать печень, кишечник и другие органы.

Важно держать уровень висцерального жира под контролем, и исследование клиники Майо было направлено на изучение того, как сон может играть регулирующую роль в этом вопросе. В исследовании приняли участие 12 здоровых людей, не страдающих ожирением, которые были помещены либо в группу с нормальным режимом сна - девять часов в сутки, либо в группу с ограниченным режимом сна - всего четыре часа в сутки в течение двух недель. Это происходило после периодов акклиматизации и восстановления нормального сна, а затем группы менялись привычками сна.

Было замечено, что в период ограничения сна испытуемые потребляли более 300 дополнительных калорий в день, в то время как их энергозатраты оставались прежними. Это привело к небольшому увеличению веса, но зато к 11-процентному увеличению висцерального жира.