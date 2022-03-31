Раскрыта порция авокадо для профилактики болезней сердца

Употребление двух или более порций авокадо в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а замена авокадо некоторых жиросодержащих продуктов (масло, сыра или обработанного мяса) также предотвращает ухудшения здоровья. Такую связь раскрыли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of the American Heart Association.

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В течение 30 лет исследователи наблюдали за более чем 68 780 женщинами в возрасте от 30 до 55 лет в рамках исследования здоровья медсестер и более чем за 41 700 мужчинами в возрасте от 40 до 75 лет в рамках исследования медицинских работников. Все участники исследования не страдали раком, ишемической болезнью сердца и инсультом на момент начала исследования и жили в США. Исследователи оценивали диету участников с помощью анкет пищевого поведения, которые давали в начале исследования, а затем каждые четыре года.

Было задокументировано 9185 случаев ишемической болезни сердца и 5290 инсультов за более чем 30 лет наблюдения. Участники исследования, которые ели не менее двух порций авокадо каждую неделю, имели на 16 процентов более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 21 процент более низкий риск ишемической болезни сердца. Замена половины порции маргарина, масла, яиц, йогурта, сыра или мясных полуфабрикатов, таких как бекон, соответствующим количеством авокадо в день была связана с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22 процента.