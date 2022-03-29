Ученые засомневались в пользе бокала вина для сердца

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (MGH) совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Гарварда (США) поставили под сомнение ранние исследования, доказывающие, что употребление небольшого количества алкоголя — к примеру, бокала вина — полезно для здоровья сердца. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Для этого ученые проанализировали данные более 370 тысяч взрослых со средним возрастом 57 лет и средним употреблением алкоголя около девяти порций в неделю. Оказалось, что многие участники эксперимента, которые выпивают умеренно или немного, как правило, ведут более здоровый образ жизни, чем воздерживающиеся от спиртного. Например, они больше занимаются физической активностью и активнее употребляют овощи, а также меньше курят.

Кроме того, когда ученые провели генетический анализ образцов, взятых у участников, они обнаружили, что люди с генетической склонностью к злоупотреблению алкоголем действительно чаще потребляли большое количество спиртного и страдали гипертонией и ишемической болезнью сердца.