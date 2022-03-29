Врачи назвали наиболее опасные продукты

Диетологи и врачи из США назвали популярные продукты, употребление которых может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

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Терапевт Дана Симплер считает, что одним из наиболее опасных продуктов являются мясные продукты фабричного производства.

«Бекон и колбасы, вроде салями, входят в список канцерогенов первой категории. По подсчетам, 50 тысяч человек в мире умирают от рака, вызванного употреблением красного и переработанного мяса», — заявила она.

По мнению врачей Дина и Айиши Шерзай, снеки с высоким содержанием сахара могут быть очень вредны для мозга.

«При употреблении этих продуктов мозг получает слишком большое количество энергии слишком быстро, что заставляет организм работать дольше положенного, что приводит к стрессу и перегрузки на клеточном уровне», — считают Шерзай. Другой очевидно опасностью чрезмерного количества сладкого является вероятность развития диабета.

Диетолог Алисия Галвин считает, что очень вредными могут быть блюда для микроволновых печей, продающиеся в пластиковых емкостях.

«Независимо от того, насколько полезна сама пища, при разогреве в пластике вредные химические вещества (например, Бисфенол А) в любом случае попадут в пищу. Надпись на упаковке, что она безопасна для микроволновых печей означает только то, что емкость не расплавится при нагреве», — сказала Галвин.

По мнению врача-диетолога Лизы Ричардс, еще одним продуктом, способным нанести серьезный вред здоровью, являются картофельные чипсы.

«Чипсы полны вызывающих воспаления углеводов, жиров и натрия. Регулярное употребление чипсов способно вызвать серьезные проблемы с сердцем, не говоря уже о лишнем весе», — сказала доктор.