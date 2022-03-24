Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Почему опасно есть слишком много соли и сахара и от каких блюд лучше отказаться

Ferra.ruFerra.ru

Некоторые блюда содержат очень много сахара и соли. Если есть их регулярно, то могут развиться опасные болезни, предупреждают специалисты. Подробнее - в статье.

Почему опасно есть слишком много соли и сахара
Фото: https://www.ferra.ru/https://www.ferra.ru/

Эксперты по питанию из OriGym отмечают, что соль и сахар в больших количествах могут сильно навредить здоровью. По словам основателя OriGym и тренера Люка Хьюза, потребление продуктов, содержащих много соли, может вызвать вздутие живота и головные боли. Также при соблюдении диеты с высоким содержанием соли могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, повышенное давление, рак желудка.

Если употреблять слишком много сладкого, то с лёгкостью можно набрать вес, а также заработать высыпания на коже, ощущение усталости, высокое давление, диабет второго типа. Кроме того, всё это может привести к инфаркту и инсульту.

Существуют блюда, которые содержат крайне много соли и сахара. Это китайская еда на вынос, традиционный английский завтраки жареная курица.

Как отмечают специалисты OriGym, средняя порция китайской еды, включающая кисло-сладкую курицу, блинчики с начинкой и жареный рис с яйцом, содержит 10 г соли и 44 г сахара. Это столько же, сколько в 22 пакетах чипсов с солью и в 3,5 пончиках.

Традиционный завтрак в Великобритании состоит из двух ломтиков бекона, двух сосисок, яйца, чёрного пудинга, тоста с маслом, бобов, кетчупа. В нём содержится 18,1 г сахара и 7,4 г соли. Столько же соли и сахара можно получить, если съесть три гамбургера и девять бисквитов.

Жареная курица в среднем может похвастаться 4,8 г соли (и это в пять раз больше, чем в большой порции картофеля фри) и 19,7 г (столько же - в двух шоколадных мороженых).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители