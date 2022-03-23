Что будет, если запить таблетки кофе или газировкой



Когда человек запивает лекарство просто водой, он фактически имитирует слюну. Это обеспечивает нейтральное взаимодействие с лекарственным препаратом и просто способствует его дальнейшему прохождению по пищеводу, попаданию в желудок, затем прохождению по кишечнику с усвоением внутри организма.



Если мы говорим о соках либо газированных напитках, мы подразумеваем, что они могут оказывать как усиливающее, так и нейтрализующее действие на лекарственный препарат. Это достаточно опасно, потому что если привести пример кроверазжижающей терапии с использованием антикоагулянтов, то использование грейпфрутового сока в сочетании с данным препаратом абсолютно противопоказано.



Отдельный класс – это кофесодержащие напитки, кофе, газированные соки, которые в высокой степени обладают гастротоксичностью. В случае если принимать препарат нестероидного противовоспалительного класса, который является одним из самых токсичных классов, запивая его колой, фантой, спрайтом, вы усиливаете гастротоксичность почти в 4 раза.



Поэтому почти всем своим пациентам, которые длительно принимают лекарства, я рекомендую иметь графин с обычной кипяченой чистой водой, чтобы этой водой можно было запивать лекарственный препарат.



Самое опасное взаимодействие – это лекарство, которое запивается алкоголем. Это может вызвать передозировку лекарственного препарата, полную нейтрализацию этого препарата и привести человека к больничной койке.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"