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2 часа назад

Что будет, если запить таблетки кофе или газировкой

Анна Шутова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Когда пьешь таблетки, не всегда под рукой есть простая вода. Можно ли запивать их другими напитками, например, кофе или газировкой? Спросили врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева.

Что будет, если запить таблетки кофе или газировкой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда человек запивает лекарство просто водой, он фактически имитирует слюну. Это обеспечивает нейтральное взаимодействие с лекарственным препаратом и просто способствует его дальнейшему прохождению по пищеводу, попаданию в желудок, затем прохождению по кишечнику с усвоением внутри организма.

Если мы говорим о соках либо газированных напитках, мы подразумеваем, что они могут оказывать как усиливающее, так и нейтрализующее действие на лекарственный препарат. Это достаточно опасно, потому что если привести пример кроверазжижающей терапии с использованием антикоагулянтов, то использование грейпфрутового сока в сочетании с данным препаратом абсолютно противопоказано.

Отдельный класс – это кофесодержащие напитки, кофе, газированные соки, которые в высокой степени обладают гастротоксичностью. В случае если принимать препарат нестероидного противовоспалительного класса, который является одним из самых токсичных классов, запивая его колой, фантой, спрайтом, вы усиливаете гастротоксичность почти в 4 раза.

Поэтому почти всем своим пациентам, которые длительно принимают лекарства, я рекомендую иметь графин с обычной кипяченой чистой водой, чтобы этой водой можно было запивать лекарственный препарат.

Самое опасное взаимодействие – это лекарство, которое запивается алкоголем. Это может вызвать передозировку лекарственного препарата, полную нейтрализацию этого препарата и привести человека к больничной койке.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
ЗОЖ,
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