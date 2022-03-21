Сколько нужно спать, чтобы не набирать вес







Иоланта Лангауэр

Превентивный нутрициолог





style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Соответственно, когда человек не досыпает, он испытывает в целом недостаток энергии, и тогда включается такой механизм: если организм не берет эту энергию из сна, то он добирает её из второго источника энергии — еды.Таким образом, мы начинаем больше есть. Если мы не доспали, то как правило наш рацион на следующий день в среднем увеличивается на 500-700 калорий, которые мы добираем, к сожалению, не из самой полезной еды. А если у человека нет знаний о качественном рационе, то эта масса набирается из фастфуда, легко усваиваемых углеводов и сладостей. В результате мы очень быстро набираем лишний вес."