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2 часа назад

Сколько нужно спать, чтобы не набирать вес

Диана Товсепова
Иоланта Лангауэрэксперт

О том, что есть реальная взаимосвязь между похудением и сном говорят сразу несколько масштабных исследований. Вместе с нутрициологом Иолантой Лангауэр "Рамблер" разбирался в том, сколько надо спать, чтобы худеть и как лишние килограммы связаны со сном.

Сколько нужно спать, чтобы не набирать вес
Фото: depositphototsdepositphotots

Наука уже доказала, что между количеством ночного сна и лишним весом наблюдается корреляция.

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"В основном это происходит по двум причинам. Первая причина — это гормональный фон. Дело в том, что когда мы спим, у нас в организме происходит множество важных процессов, в основном регенераций, и вместе с этим происходит изменение концентраций различных гормонов. Когда мы недосыпаем, у нас начинает расти кортизол, гормон стресса, и при нервной ситуации из-за него усиливается чувство голода".
Иоланта Лангауэр
Иоланта ЛангауэрПревентивный нутрициолог

Второй причиной является изменение гормонов лептина и грелина, это гормон насыщения и гормон голода.

"Безусловно их концентрация также влияет на количество еды, которое мы потребляем. Поэтому если человек недосыпает ночью или наоборот спит много, более 9 часов, а это равноценно первому, то у него нарушается определенный баланс гормонов, который в общем-то и приводит к тому, что мы хотим заесть дефицит сна.

В основном это, конечно, влияет на гормон роста, который в общем-то в нормальном режиме расщепляет жиры и использует их в качестве источника энергии, но как только у нас начинает нарушаться баланс одних гормонов, то концентрация гормона роста тоже снижается и таким образом мы начинаем накапливать вес."
Иоланта Лангауэр
Иоланта ЛангауэрПревентивный нутрициолог

Таким образом, для человека оптимальный сон длится 8 часов.

Кроме того важно понимать, что сон — источник энергии, и его альтернативой является еда. Недостаток сна мы восполняем едой.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Соответственно, когда человек не досыпает, он испытывает в целом недостаток энергии, и тогда включается такой механизм: если организм не берет эту энергию из сна, то он добирает её из второго источника энергии — еды.

Таким образом, мы начинаем больше есть. Если мы не доспали, то как правило наш рацион на следующий день в среднем увеличивается на 500-700 калорий, которые мы добираем, к сожалению, не из самой полезной еды. А если у человека нет знаний о качественном рационе, то эта масса набирается из фастфуда, легко усваиваемых углеводов и сладостей. В результате мы очень быстро набираем лишний вес."


Фото

Иоланта Лангауэр

Превентивный нутрициолог



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