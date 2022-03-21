Сколько нужно спать, чтобы не набирать вес

О том, что есть реальная взаимосвязь между похудением и сном говорят сразу несколько масштабных исследований. Вместе с нутрициологом Иолантой Лангауэр "Рамблер" разбирался в том, сколько надо спать, чтобы худеть и как лишние килограммы связаны со сном.
Наука уже доказала, что между количеством ночного сна и лишним весом наблюдается корреляция.
Второй причиной является изменение гормонов лептина и грелина, это гормон насыщения и гормон голода.
Таким образом, для человека оптимальный сон длится 8 часов.
Кроме того важно понимать, что сон — источник энергии, и его альтернативой является еда. Недостаток сна мы восполняем едой.