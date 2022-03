Сон при свете оказался опасным для людей

Свет во время ночного сна оказался опасным для здоровья

Ученые Северо-Западного университета в США опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором раскрыли разрушительное влияние света во время ночного сна на организм человека. Согласно выводам специалистов, даже одна ночь воздействия умеренного освещения на спящего человека способна ухудшить регуляцию уровня глюкозы и работу сердечно-сосудистой системы, что в перспективе может способствовать заболеваниям сердца, диабету и метаболическому синдрому. Как пишут авторы статьи, очень важно избегать или хотя бы минимизировать количество света в спальне ночью.