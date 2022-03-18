Сон при свете оказался опасным для людей

К каким необратимым последствиям в организме он может привести?

Свет во время ночного сна оказался опасным для здоровья

Видео дня

Ученые Северо-Западного университета в США опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором раскрыли разрушительное влияние света во время ночного сна на организм человека. Согласно выводам специалистов, даже одна ночь воздействия умеренного освещения на спящего человека способна ухудшить регуляцию уровня глюкозы и работу сердечно-сосудистой системы, что в перспективе может способствовать заболеваниям сердца, диабету и метаболическому синдрому. Как пишут авторы статьи, очень важно избегать или хотя бы минимизировать количество света в спальне ночью.

Ночное освещение нарушает сердечный ритм

Исследователи продемонстрировали, что умеренное освещение во время сна усиливает сердечный ритм, хотя в норме он должен быть ниже. Сердечный ритм регулируется симпатической и парасимпатической нервными системами, которые вместе образуют вегетативную нервную систему. Первая изменяет режимы работы различных органов, увеличивая скорость обменных процессов и усиливая сердечные сокращения, что помогает организму адаптироваться под изменяющиеся условия окружающей среды. Вторая оказывает противоположное действие, помогая организму переключиться в состояние покоя. Таким образом, парасимпатическая нервная система регулирует ночные процессы в организме, что нарушается при освещении.

Shutterstock / Zappys Technology Solutions

Ученые обнаружили у участвующих в исследовании признаки преддиабетического состояния

Ученые обнаружили, что уже на следующее утро после того, как люди спали в освещенной комнате, возникает резистентность к инсулину, которая является признаком диабета второго типа. Инсулинорезистентность выражается в том, что клетки мышц, жировой ткани и печени начинают плохо реагировать на инсулин и в результате не способны с прежней эффективностью усваивать глюкозу, необходимую для снабжения энергией. Чтобы компенсировать это, поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, но со временем уровень сахара в крови все равно повышается, что указывает на развитие сахарного диабета.

Оказалось, что свет в ночное время способствовал плохому сну и ожирению

В предыдущем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, рассматривалась большая группа здоровых людей, которые подвергались воздействию света во время сна. Для испытуемых было характерно наличие избыточного веса и ожирения.

В новой научной работе добровольцы не знали, что во время их сна в помещении горел свет, однако это отразилось на качестве отдыха. В результате сон стал фрагментарным, а человеческий организм не смог отдохнуть и восстановиться как в случае полноценного сна. Уровень освещения в эксперименте достигал ста люксов (умеренное освещение) по сравнению с обычными тремя люксами (тусклое освещение). Выяснилось, что умеренное воздействие активировало симпатическую систему, что приводило организм в состояние повышенной готовности.

Освещение влияло на мозг пациентов

Авторы работы пишут, что существует несколько путей, через которые свет может влиять на активность вегетативной нервной системы и инсулинорезистентность. Известно, что свет влияет на биоритмы сна и бодрствования через визуальное восприятие уровня освещения, например, при тусклом освещении начинает вырабатываться мелатонин, или «гормон сна». Однако ученые полагают, что в данном случае реакция нервной системы на свет опосредуется в большей степени не мелатонином, а возникает в том числе благодаря прямому воздействию света на мозг. В пользу этого говорит то, что уровень мелатонина не различался в зависимости от уровня освещенности в ходе эксперимента. В результате активации синаптической системы снижается поглощение глюкозы скелетными мышцами, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, стимулирует выработку инсулина поджелудочной железой, что способствует инсулинорезистентности.

Shutterstock / Zappys Technology Solutions

Ученые советуют выключать свет на ночь и зашторивать окна

По словам специалистов, полученные результаты имеют важное значение для тех, кто живет в крупных городах, где уровни ночного освещения становятся все более высокими. Кроме того, значительная часть людей в развитых странах (до 40 процентов) спят либо с включенной прикроватной лампочкой, либо с включенным светом в спальне, либо даже при работающем телевизоре.