Что такое «синдром спускового пальца»

Нейрофизиолог Юрий Корюкалов рассказал, чем грозит слишком долгое сидение в смартфоне.

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«Залипать» в смартфон как минимум неполезно: голова человека, смотрящего на экран, находится в вынужденном положении, перегружаются межпозвоночные диски, связки и суставы в шейном отделе. Это вызывает синдром «текстовой шеи»: головные боли, быструю утомляемость, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, и даже ускорит появление второго подбородка.

Еще есть эффект «спускового пальца», в котором тоже виноват мобильник.

Научно доказана связь чрезмерного использования смартфонов и артрита в пястном суставе большого пальца, хронического напряжения в плече, болях в верхней части шеи, спине, запястьях и кистях рук. Процесс удержания смартфона включает в себя захват его большим пальцем и мизинцем, при этом напрягаются внутренние мышцы ладони,

— рассказывает эксперт.

Руки удерживаются в неудобном положении, при этом вы вытягиваете пальцы, чтобы дотянуться до далеких клавиш. Так возникает эффект «спускового пальца» — сухожилия утолщаются и воспаляются внутри, а палец застревает в согнутом положении.

Напряжение различных групп мышц может привести к спазму соответствующих им сегментов позвоночника.

Для устранения этого спазма необходимо воздействовать на рецепторы этих мышц, чтобы они «перезагрузились»: расслабились, растянулись, восстановился кровоток и подвижность,

— говорит Юрий Корюкалов.