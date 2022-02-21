Что будет, если обливаться холодной водой каждый день

О положительных сторонах процедуры закаливания организма холодной водой известно много. Она полезна для здоровья кровеносных сосудов, людям с нарушением кровообращения и повышенным артериальным давлением. Процесс обливания может происходить как на природе из ведра, так и холодный душ или ванна с ледяной водой. "Рамблер" расскажет, что произойдет с организмом, если проводить эту процедуру каждый день, и есть ли у нее отрицательные стороны.

Главное преимущество ежедневного обливания холодной водой — крепкий иммунитет. Кроме этого, такая процедура способна зарядить энергией и добавить тонуса всему организму. И если вы хотите активировать потерю веса, то вам также подойдет обливание холодной водой. Дело в том, что холодный душ запускает жировую перестройку, вырабатывая при этом тепло почти в 15 раз, в результате этого сжигается больше калорий и уменьшаются запасы жира.

А если у вас довольно интенсивные тренировки, то холодный душ улучшает кровообращение и помогает избавиться от молочной кислоты в мышцах, что ускоряет восстановление организма.

Кроме этого, после такой процедуры у вас обязательно поднимется настроение, поскольку поток холодной воды стимулирует выброс норадреналина — гормона, предшествующего адреналину. Также обливание дает эффект, схожий со снотворным, поэтому холодный душ перед тем, как лечь в кровать — гарантия крепкого сна.