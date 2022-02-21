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59 минут назад

Зачем организму лецитин: видео

Мира Маркина

Читая составы многих продуктов, лежащих на полках магазинов, мы часто сталкиваемся с этим загадочным нутриентом – лецитином. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе “Доктор 24” рассказала, зачем он нам нужен и какие продукты богаты необходимым микроэлементом.

Лецитин содержится в яйцах и курице, им богата говяжья печень. В рыбе (например, горбуше) также содержится необходимый микроэлемент.

Вегетарианцы могут восполнить дефицит лецитина, добавив в меню бобовые, например, горох и сою.

Эксперт объяснила, что в нашем организме с помощью лецитина синтезируется холин – вещество-предшественник нейромедиатора ацетилхолина. Он необходим для поддержания скорости передачи нервных импульсов между нервными клетками, в том числе в головном мозге; когнитивные способности и реакции также зависимы от него. Потребляя лецитин в нужных организму количествах, можно предупредить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона – считает эксперт.

Лецитин нейтрализует “плохой” холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза. Поэтому его достаточное потребление послужит человеку профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.

Также лецитин помогает печени: спасает ее от жирового гепатоза – опасного состояния, при котором в этом органе накапливается избыточное количество жира.

Те, кто употребляет достаточное количество лецитина, редко жалуются на плохое настроение – отметила Юлия Чехонина.

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