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2 часа назад

Назван способ за одну минуту побороть бессонницу

В Сети рассказали о действенном способе одолеть бессонницу. Об этом рассказал пользователь китайской социальной сети WeChat.

Неслучайно многие женщины, которым удалось сохранить красоту на долгие годы, говорят, что секрет их привлекательности - здоровый сон. Обезвоженность, тусклая кожа и мешки под глазами - все это последствия недосыпа.
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина напомнил о технике, разработанной доктором медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом. Суть методики лежит в дыхании, которое успокаивает нервную систему.

Пользователь объяснил дыхательную практику — необходимо держать кончик языка между верхними зубами и небом, соблюдая определенную последовательность вдохов и выдохов.

Нужно сделать вдох на протяжении четырех секунд, а затем задержать дыхание. В таком положении надо досчитать до семи. Выдыхать нужно, считая до восьми. При этом губами нужно производить свистящий звук.

Такой метод позволяет нормализовать работу парасимпатической нервной системы — уходят тревожные мысли, а организм погружается в сон.

Эффективность методики, по некоторым данным, превышает результативность лекарственных препаратов.

При этом если практиковать такую гимнастику регулярно,

это поможет улучшить пищеварительную функцию и снизить кровяное давление.

В начале рекомендуется делать по четыре таких подхода два раза в день, и увеличить их до восьми через месяц. Результат от тренировок будет заметен через четыре-шесть недель. Кроме того, техника поможет снять раздражение или усмирить гнев.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли причину бессонницы.

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