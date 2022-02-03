Назван способ за одну минуту побороть бессонницу

В Сети рассказали о действенном способе одолеть бессонницу. Об этом рассказал пользователь китайской социальной сети WeChat.

Мужчина напомнил о технике, разработанной доктором медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом. Суть методики лежит в дыхании, которое успокаивает нервную систему.

Пользователь объяснил дыхательную практику — необходимо держать кончик языка между верхними зубами и небом, соблюдая определенную последовательность вдохов и выдохов.

Нужно сделать вдох на протяжении четырех секунд, а затем задержать дыхание. В таком положении надо досчитать до семи. Выдыхать нужно, считая до восьми. При этом губами нужно производить свистящий звук.

Такой метод позволяет нормализовать работу парасимпатической нервной системы — уходят тревожные мысли, а организм погружается в сон.

Эффективность методики, по некоторым данным, превышает результативность лекарственных препаратов.

При этом если практиковать такую гимнастику регулярно,

это поможет улучшить пищеварительную функцию и снизить кровяное давление.

В начале рекомендуется делать по четыре таких подхода два раза в день, и увеличить их до восьми через месяц. Результат от тренировок будет заметен через четыре-шесть недель. Кроме того, техника поможет снять раздражение или усмирить гнев.