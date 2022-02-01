Названы полезные для поджелудочной железы продукты

Продукты, полезные для поджелудочной железы назвала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова.

По словам специалиста, в рацион необходимо включать куриное филе, овощи, бобовые, нежирное молоко и натуральные йогурты, овощи, бобовые, ягоды, цельнозерновые продукты

При этом нужно сделать упор на белковые и нежирные продукты, и продукты с высоким содержанием антиоксидантов (морковь, синие и фиолетовые ягоды, темные листовые овощи).

Врач отметил, что нагрузку на поджелудочную железу ощутимо снижает употребление белковых, нежирных продуктов, а также отварных или приготовленных на пару.

Однако, по словам специалиста, стоит сократить употребление некоторых продуктов. Среди них медик назвала колбасные изделия, субпродукты, чипсы, напитки с содержанием сахара, продукты, жаренные в масле.