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1 час назад

Медик рассказала, какие продукты полезны для поджелудочной железы

Продукты, полезные для поджелудочной железы назвала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова.

Названы полезные для поджелудочной железы продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, в рацион необходимо включать куриное филе, овощи, бобовые, нежирное молоко и натуральные йогурты, овощи, бобовые, ягоды, цельнозерновые продукты

При этом нужно сделать упор на белковые и нежирные продукты, и продукты с высоким содержанием антиоксидантов (морковь, синие и фиолетовые ягоды, темные листовые овощи).

Врач отметил, что нагрузку на поджелудочную железу ощутимо снижает употребление белковых, нежирных продуктов, а также отварных или приготовленных на пару.

Однако, по словам специалиста, стоит сократить употребление некоторых продуктов. Среди них медик назвала колбасные изделия, субпродукты, чипсы, напитки с содержанием сахара, продукты, жаренные в масле.

Ранее мы писали о продуктах, которые нормализуют давление.

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