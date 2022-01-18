Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
2 часа назад

Можно ли на самом деле прыгать в снег после бани

В холодное время года многие россияне привыкли после бани выбегать на улицу и обтираться снегом. Но насколько безопасна такая процедура — в материале "Рамблера".

Можно ли на самом деле прыгать в снег после бани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На самом деле, все индивидуально, поэтому перед таким мероприятием стоит проконсультироваться со специалистом. Врачи выделяют целый ряд заболеваний, при которых прыгать в снег из парилки категорически запрещено. К ним относят гипертонию, гипотонию, почечную недостаточность, бронхиальную астму, язву желудка, глаукому, эпилепсию, конъюнктивит, сахарный диабет, туберкулез и ряд других. Перечисленные недуги зачастую также говорят о том, что их обладателям настоятельно рекомендуется избегать посещение парной.

Кроме консультации специалиста, для такой процедуры организм должен быть подготовлен. Если вы делаете это в первый раз, то будьте готовы, что ваш организм может повести себя неадекватно. Так, если выйти из парной на мороз, прыгнуть в сугроб или облиться ледяной водой, то из-за резкого перепада температур вероятен спазм сосудов, а это может привести к сердечному приступу.

Стоит отметить, что у такой процедуры есть и положительная сторона. Она тренирует сосуды, улучшает циркуляцию крови, активизирует метаболизм, укрепляет иммунитет и повышает тонус кожи. Кроме этого, после парения лучше проводить не более двух минут на морозе, а затем следует вернуться в помещение, обтереться и согреться.

ЗОЖ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители