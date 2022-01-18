Можно ли на самом деле прыгать в снег после бани

В холодное время года многие россияне привыкли после бани выбегать на улицу и обтираться снегом. Но насколько безопасна такая процедура — в материале "Рамблера".

На самом деле, все индивидуально, поэтому перед таким мероприятием стоит проконсультироваться со специалистом. Врачи выделяют целый ряд заболеваний, при которых прыгать в снег из парилки категорически запрещено. К ним относят гипертонию, гипотонию, почечную недостаточность, бронхиальную астму, язву желудка, глаукому, эпилепсию, конъюнктивит, сахарный диабет, туберкулез и ряд других. Перечисленные недуги зачастую также говорят о том, что их обладателям настоятельно рекомендуется избегать посещение парной.

Кроме консультации специалиста, для такой процедуры организм должен быть подготовлен. Если вы делаете это в первый раз, то будьте готовы, что ваш организм может повести себя неадекватно. Так, если выйти из парной на мороз, прыгнуть в сугроб или облиться ледяной водой, то из-за резкого перепада температур вероятен спазм сосудов, а это может привести к сердечному приступу.