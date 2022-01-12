Онлайн-тест выявил средний «возраст сердца» у россиян

В онлайн-тесте «Измерь возраст своего сердца» приняли участие более 200 000 человек. Оказалось, что у среднестатистического жителя России расхождение между «возрастом сердца» и биологическим возрастом составило более пяти лет – это на год больше, чем год назад.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца» был создан сотрудниками Российского кардиологического общества совместно с компанией Bayer. Его прошли более 200 000 человек (31% мужчин, 69% женщин) от 21 до 95 лет из разных уголков России.

Целью исследования было сопоставить возраст человека по паспорту и его реальный «возраст сердца». Термин «возраст сердца» был создан специально как параметр, позволяющий оценить состояние сердечно-сосудистой системы человека. Если, например, расхождение между этими двумя возрастами составляет 3 года – это может свидетельствовать о наличии как минимум трех факторов риска по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

По результатам тестирования оказалось, что средний возраст участников по паспорту составил 43 года, а средний «возраст сердца» - 48 лет. Расхождение свыше 5 лет – это результат этого года, в прошлом показатели были чуть лучше – 4 года.

Такое расхождение говорит о наличии нескольких факторов риска ССЗ. Среди самых распространенных: низкая физическая активность, избыточная масса тела, отягощенная наследственность, курение, повышенный холестерин. В ряду других отягощающих факторов – сопутствующие заболевания, повышенный уровень глюкозы и артериального давления.