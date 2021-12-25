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51 минуту назад

Что будет с человеком, если он перестанет спать

Когда человек спит, его организм отдыхает и восстанавливается. О пользе здорового сна говорят врачи, которые рекомендуют ложиться и вставать в схожее время, а также спать 7-8 часов. Но что будет с человеком, если он перестанет спать. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Что будет с человеком, если он перестанет спать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доказано, что взрослые люди, которые спят от 6 до 8 часов, живут дольше. Хроническое недосыпание, в свою очередь, связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и ожирением.

Долго прожить без сна человек не сможет, так как же после первой ночи в мозгу человека активизируется мезалимбическая система, которая отвечает за выброс дофамина в кровь. Поэтому зачастую мы ощущаем взрыв эмоций и радости, если не спим ночь.

Но потом структуры, ответственные за принятие решений и оценку их последствий, начинают отключаться. Усталость берет свое, концентрация и скорость реакции становится ниже. Человек уже не может так остро реагировать на происходящее вокруг. Поэтому нельзя садиться за руль после бессонной ночи.

После двух бессонных ночей в организме человека нарушается метаболизм глюкозы и работа иммунной системы. После трех бессонных ночей могут появиться галлюцинации.

Эксперименты на крысах показали, что после двух недель лишения сна животные умирали. Психическое расстройство сна также ведет к смерти из-за истощения. По мере развития бессонницы один за другим перестают работать внутренние органы.

Самое длительное лишение сна в рамках научного эксперимента длилось 264 часа или 11 дней. Эксперимент был завершен и не принес особого вреда человек, однако продолжать его дальше было опасно для психики и здоровья испытуемого.

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