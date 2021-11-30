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32 минуты назад

Диетолог заявила о вреде арахиса

Диетолог Светлана Панченко назвала арахис самым вредным орехом. Своим мнением на этот счет она поделилась с РИА «Новости».

Диетолог заявила о вреде арахиса
Фото: 

«Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис (земляной орех). Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле»,

— заявила эксперт.

По словам специалиста, одним из его главных минусов является его высокая аллергенность. Доктор объяснила, что продукт часто подвергается воздействию плесневых грибков, так как растет в земле.

Она рекомендует замачивать арахис перед употреблением, так как в нем содержится фитиновая кислота. По словам диетолога, это вещество мешает усвоению некоторых микроэлементов.

Читайте также о том, что названы снижающие уровень холестерина орехи.

ЗОЖ,РИА Новости,
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