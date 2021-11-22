Существует ряд базовых вопросов, которые задают все без исключения врачи. Несмотря на то, что пациентам приходится отвечать на них из раза в раз, важно, делать это честно, ведь порой, на первый взгляд, безобидная ложь может привести к трагичным последствиям. "Рамблер" расскажет, о чем нельзя лгать врачу, если дорога жизнь.

Я не принимаю никаких лекарств

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При сборе анамнеза врач всегда спрашивает пациентов о приеме медикаментов. Очень важно ответить точно и развернуто, особенно, если речь идет об антибиотиках. Специалисту необходимо узнать не только названия препаратов, но и дозировку и длительность приема. Эта информация поможет медику определить эффективную тактику лечения, которая не навредит пациенту. Поэтому врать в этом вопросе уж точно не стоит, ведь сочетание некоторых видов препаратов может спровоцировать не только аллергическую реакцию, но и летальный исход.

У меня ничего не болит

Зачастую пациенты, особенно мужчины, не говорят врачу о том, что их продолжительное время беспокоит боль в той или иной области. Ведь у нас принято терпеть, если терпеть еще можно. Вот только такой подход может сильно смазать клиническую картину заболевания. Более того, иногда это приводит к тому, что доктор ставит неверный диагноз. Предположим, у человека начальная стадия онкологического заболевания, но он игнорирует его проявления и не рассказывает о них. В таком случае специалист просто-напросто не обнаружит недуг, что может привести к трагическим последствиям — к стадии, когда бороться с заболеванием уже поздно.

Я не употребляю алкоголь

Если пациент приходит к врачу с, например, высоким давлением или болями в животе, но скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем, врач может поставить неверный диагноз или назначить неэффективное лечение. Также доктору важно знать о том, в каких количествах человек употребляет спиртные напитки, ведь они влияют на функции печени, что необходимо учесть при назначении лекарств. К тому же не стоит забывать, что некоторые препараты категорически нельзя сочетать с алкоголем.

Я не курю