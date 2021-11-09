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Как баня влияет на здоровье

Мария Иглина
3 часа назад

Многие уверены, что регулярное посещение бани или сауны может укрепить иммунитет и сократить риск заболеваний. "Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

Как баня влияет на здоровье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заходя в парилку, человек попадает в экстремальные условия. В это время тело должно адаптироваться к высокой температуре влажного или сухого воздуха. По мере разогрева повышается температура крови и глубоко лежащих тканей. Затем начинает работать центр терморегуляции организма, находящийся в головном мозге, который выбрасывает в кровь вещества, сильно расширяющие сосуды кожи, учащающие сердцебиение и активизирующие потоотделение. И через некоторое время тело достаточно легко приспосабливается к горячему воздуху парной.

Что касается пользы посещения бани, то она способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, расслаблению и восстановлению позвоночника и поддерживающих его мышц, защите нервной системы от перенапряжения, очищению дыхательных путей. Благодаря очищению от шлаков и ускорению обмена веществ, улучшается питание мышц и суставов, их состав обновляется, а это уже ведет, как многие считают, к омоложению организма как системы.

Однако при всем этом стоит соблюдать общие рекомендации и учитывать показания и противопоказания по состоянию здоровья. К противопоказаниям относят заболевания, , связанные с сердечно-сосудистой системой, проблемы с органами дыхания, болезни опорно-двигательной системы и ряд других. Важно соблюдать температурный режим и внимательно прислушиваться к своему организму.

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