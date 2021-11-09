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Медик назвал «мультивитаминную бомбу» для иммунитета

Диана Товсепова
2 часа назад

«Мультивитаминной бомбой» для иммунитета называют облепиху. Это ягода, по словам специалиста, содержит, больше витамина C, чем цитрусовые. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль, которую цитируют РИА Новости.

Медик назвал «мультивитаминную бомбу» для иммунитета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием», — заявила Рыль.

По ее словам, облепиховое масло также используют, чтобы лечить заболевания кожи. Дело в том, что содержащиеся в ягоде ферменты запускают выработку серотонина и снижают свертываемость крови.

Специалист подчеркнула, что облепиха может вызывать аллергические реакции. Эту ягоду не стоит употреблять людям, кто страдает от камней в почках и в желчном пузыре.

Ранее мы писали о том, какие добавки и витамины могут навредить человеку или быть бесполезными.

ЗОЖ,РИА Новости,
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