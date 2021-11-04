Французские ученые назвали идеальный продукт для здоровья мозга

Ученые из Университета Бордо во Франции выяснили, что рыба предупреждает заболевания сосудов мозга. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованный анализ в журнале Neurology.

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Специалисты тщательно изучили МРТ мозга и диету у 1623 респондентов старше 65 лет без деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Участников эксперимента разделили на четыре группы в соответствии с регулярным потреблением рыбы: от одного раза в неделю до четырех раз и больше. Затем ученые сравнили число симптомов заболеваний кровеносных сосудов.

Выяснилось, что у добровольцев, которые ели рыбу чаще, обнаружилось гораздо меньше признаков повреждений при МРТ-сканировании. Причем в большей степени эта зависимость наблюдалась у людей в возрасте 65-69 лет.