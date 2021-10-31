Почему утренняя зарядка так важна для здоровья

С самого детства родители приучают нас делать зарядку по утрам, такая привычка в долгосрочной перспективе однозначно обеспечит вам высокое качество жизни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Утреннюю зарядку не следует принимать зарядку за полноценную тренировку. Нам важно пробудить организм и повысить тонус тела. Такая гимнастика направлена восстановление нормального кровообращения и тока лимфы после сна.

Утренняя зарядка выполняется сразу после пробуждения. Оптимальное время занятий спортом должно составлять 10–15 минут, занятия необходимо проводить в спокойном темпе.

Гимнастика устраняет мышечные зажимы, которые возникают во время, пока мы находимся в одной позе, а также нормализует тонус сосудов и сердцебиение. Кроме того, гимнастика поможет вам избавиться от отеков и восстановит движение лимфы по лимфатическим сосудам.

Более того, регулярные утренние упражнения способствуют развитию мышц и улучшению осанки. Как минимум, это помогает проснуться и настроиться на рабочий лад.