Продукты, которые опасны для щитовидной железы

Соль, капуста, некоторые виды рыбы — все это и не только способно способно негативно повлиять на состояние щитовидной железы. "Рамблер" расскажет о продуктах, потребление которых необходимо сократить или исключить, чтобы не помешать щитовидке выполнять свои функции и не спровоцировать заболевание.

Капуста

А также брокколи, цветная капуста, брюссельская, брюква могут быть опасны для здоровья щитовидной железы. Некоторые вещества этих крестоцветных продуктов могут влиять на то, как щитовидка перерабатывает йод и нарушать ее функцию. Однако стоит отметить, что после термической обработки эти овощи безопасны.

Соя

Продукты с ее содержанием препятствуют усвоению гормонов щитовидной железы. При диагностированном заболевании щитовидной железы необходимо отказаться от сои, а если уровень тиреотропных гормонов на нижней границе нормы, то следует просто сократить потребление.

Соль

На самом деле, соль не опасна для щитовидки, однако вреден ее избыток. Чтобы этого не допустить, необходимо контролировать количество натрия и обращать внимание на продукты, в составе которых есть скрытая соль.

Рыба

В тунце, скумбрии и рыбе-меч довольно высокое содержание ртути, которая по химическому составу схожа с йодом и поэтому активно поглощается щитовидкой и может долго накапливаться в организме. Это, в свою очередь, затрудняет выработку гормонов щитовидной железы и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.

Мясо