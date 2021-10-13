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Гастроэнтеролог назвала причины возникновения изжоги

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik назвала причины возникновения изжоги и дала советы, как распознать заболевания, на которые указывает неприятный симптом.

Названы причины возникновения изжоги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бережная пояснила, что изжога — ощущение жжения и в верхней части живота и дискомфорта в области груди — появляется при попадании содержимого желудка в пищевод. Причина кроется в том, что в желудке кислая среда, которая позволяет переваривать пищу, в то время как пищевод предназначен для транспортировки еды. Поэтому когда в него забрасывается кислота, происходит ожог.

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Врач отметила, что изжога не всегда сигнализирует о заболевании. Она может возникать у здоровых людей, например, когда человек переел, резко наклонился или в случае большой физической нагрузки после еды.

«Это бывает, это вариант нормы. Пищевод быстро восстанавливается, есть такое понятие клиренса (в медицине — скорость очищения среды или ткани организма от какого-либо вещества, — прим.« Ленты.ру»)»,

— отметила Бережная.

В числе иных причин может быть аллергическая непереносимость каких-то продуктов: от молока до мяса или пива. По словам врача, если есть аллергическая составляющая, то организм будет пытаться избавиться от агрессивного воздействия.

«Например, бананы содержат большое количество крахмала, и у некоторых людей через 20-30 минут после приема пищи возникает дискомфорт, тяжесть. Если вы съели очень острые продукты, например, настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм»,

— объяснила гастроэнтеролог.

Если же изжога возникла однократно, следует проанализировать свой рацион и понять, что привело к болезненным ощущениям. Врач также посоветовала принять препаратов от изжоги, однако злоупотреблять такими лекарствами не стоит, поскольку они также могут вызвать аллергию.

Однако, подчеркивает гастроэнтеролог, если изжога возникает часто, нельзя медлить с обращением к специалисту, поскольку такой симптом может указывать на поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы или развитие панкреатита.

ЗОЖ,Ирина Бережная,ИА Sputnik,Lenta.ru,
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