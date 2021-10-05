Можно ли вернуть цвет седым волосам

Многие женщины регулярно закрашивают седину. Можно ли повернуть процесс поседения вспять — в этом вопросе помогла разобраться "Рамблеру" врач-трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии, автор многих научных публикаций в СМИ Копытина Виталия.

В первую очередь важно выяснить причины появления седины. На первом месте стоит наследственность, а второй по значимости фактор риска — постоянные переживания и нервные потрясения.

"Генетический фактор очень сильно влияет. За последние 10 лет даже открыли ген седины. Также причиной могут стать дефициты белка, железа, меди, В12, В9, витамина Е, витамина Н, определенных аминокислот (тирозина, метионина, парааминобензойной кислоты), йода",

— уточнила специалист и добавила, что необходимо сдать анализы на эти показатели.

Копытина Виталия также отметила, что на появление седины может влиять и окислительный стресс, что часто можно увидеть среди курящих людей. А прием антиоксидантов, по ее словам, может быть профилактикой появления седых волос:

"Заболевания щитовидной железы, нехватка мелатонина могут влиять на появление седины, поэтому соблюдение режима сна или прием мелатонина так же будет профилактикой и лечением".

Агрессивное воздействие солнца и сильные стрессы также являются важным фактором:

"Медицине известны такие состояния, как "поседение за одну ночь" на фоне сильного стресса. Поэтому нужно стараться меньше нервничать и обязательно носить головной убор летом".