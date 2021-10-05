Как справиться с осенней усталостью и сонливостью

С приходом осенних холодов метеочувствительные люди ощущают апатию, упадок сил и непрекращающуюся усталость. Рассказываем, как улучшить самочувствие, когда на улице серо и грустно.

Почему осенью мы чувствуем себя усталыми и сонливыми

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Во всем «виноват» гормон сна мелатонин. Он вырабатывается в темное время суток быстрее. Как только садится солнце, мозг получает сигнал, что пора идти в кровать

Осенью светлеет позднее, темнеет раньше, день становится короче. Мозг вырабатывает больше мелатонина в то время суток, когда летом мы привыкли быть активными. Появляется ощущение, что вечно клонит в сон, при этом невозможно выспаться.

Кроме того, осень — это начало нового года: рабочего после отпуска, школьного года у детей, учебного года у студентов. Все это источник дополнительного стресса: дела резко наваливаются и вытягивают силы.

Что делать с осенней усталостью

Отдохните и выспитесь. Сидение и лежание дома под одеялом — не совсем полноценный отдых, который нужен организму. Телу так или иначе необходимо движение. Однако усталость может быть прямым следствием того, что вы много работали и учились. Отведите отдельные выходные, когда вы можете выспаться и полежать, сколько вздумается.

Гуляйте, двигайтесь и проветривайте помещение. Выбирайте движение в мелочах: ходите по лестницам, пешком до магазина, до остановки или работы. Если вы работаете из дома, выбирайтесь каждый день на получасовую прогулку, чтобы дать организму подышать. В дни, когда вы не успеваете, проветривайте помещения, чтобы получить доступ к свежему воздуху. Главное — не количество часов физнагрузки, а постоянность.

Сдайте анализы и проверьте уровень витаминов. Дефицит витамина D — распространенное явление. По оценке ученых, от нехватки «солнечного» витамина страдает каждый седьмой человек на планете. Дефицит калия и магния, витаминов группы B и многих других также сказываются на самочувствии. Появляется головная боль, апатия, раздражительность, боли в мышцах. Сдайте общий анализ крови и комплексный анализ на витамины — без результатов пить таблетки из аптеки бессмысленно.