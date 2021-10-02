5 признаков, что у вас серьезно нарушен сон

Если вы постоянно не слышите звук будильника, просыпаетесь посреди ночи и чувствуете усталость в течение дня, вероятно, у вас нарушен сон. “Рамблер” поговорил с доктором-сомнологом о признаках некачественного сна.

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О признаках расстройства сна рассказывает Татьяна Олеговна Бродовская, доктор медицинских наук, эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии.

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Люди проводят во сне в среднем около 27 лет жизни. Почти каждый человек испытывал те или иные расстройства сна. Международная классификация болезней (МКБ-10) определяет расстройства сна в отдельный код (G47). Как определить, что у человека имеются нарушения сна и с чем они связаны?

1. Сложно засыпать и поддерживать сон

Бессонница является наиболее распространенным расстройством сна. Об эпизодических периодах инсомнии сообщает каждый третий, а постоянно недоволен своим сном каждый десятый взрослый. Больше подвержены бессоннице женщины в возрасте 40-60 лет — в 2 раза чаще, чем мужчины.

Нередко бессонница может быть остро возникшей реакцией на стресс: например, экзамены, ответственное событие. В ряде случае, особенно при патологических поведенческих реакциях, она может стать хронической. Помимо стрессовой бессонницы специалисты выделяют органическую инсомнию — следствие хронических болезней.

Лечение. Для ситуационного лечения острой бессонницы рекомендуют снотворные препараты. Если причина бессонницы — тревожное или депрессивное расстройство, также рассматривают к назначению анксиолитики или антидепрессанты под контролем врача. Однако в идеале бессонницу лечить без таблеток, а с помощью когнитивно-поведенческой терапии, основанной на модификации поведения и привычек.

2. Постоянно хочется спать

Чрезмерная дневная сонливость (то есть та, что происходит ежедневно в течение нескольких месяцев) затрагивает до 20% взрослого населения. Состояние определяется как трудности с поддержанием бодрствования или повышенное желание спать в течение дня. Сонливость может возникать в норме и патологии. Иногда хочется спать после приема пищи, физической и умственной деятельности, при смене циркадных ритмов.

Патологическая сонливость бывает постоянная и приступообразная. Приступообразная сонливость, она же нарколепсия, — когда человек может буквально на ходу внезапно уснуть.

Постоянная сонливость сопутствует спектру состояний: сидячему образу жизни, диете с избыточным употреблением легких углеводов, заболеваниям щитовидной железы, анемии, заболеваниям сердца, аутоиммунным заболеваниям, онкологическим болезням, неврологической патологии.

Лечение. Дневная сонливость — чаще не самостоятельная болезнь, а проявление другой патологии. Первоочередное значение имеет терапия и лечение причины.

3: Нарушен цикл сон-бодрствование

К данному расстройству можно отнести джетлаг – смещение циклов сна и бодрствования. Например, тринадцатичасовой перелет в отпуск из Москвы на Кубу приведет к временному смещению цикла сна.

Есть также "социальный джетлаг" — когда человек встает и ложится спать в разное время в будни и выходные. Если человек, который в будние дни встает в 6 утра, а в выходные отсыпается до 11 часов, то разница в его подъемах составляет 5 часов.

Диспетчеры, врачи, пожарные, машинисты дальнего следования, пилоты, сотрудники непрерывных производств и другие служащие на сменной работе страдают от нарушения циркадных ритмов.

Доказано, что длительное нарушение циркадных ритмов связано с ростом сердечно-сосудистых болезней, ожирением и ранним старением.

Лечение. Планирование перелета, заблаговременная подготовка к изменению циркадных ритмов (раннее пробуждение и раннее засыпание, использование мелатонина). Для профилактики социального джет-лага рекомендуется в выходные дни досыпать не больше, чем 2 часа.

4. Апноэ

Это состояние, связанное с периодическими паузами в дыхании. Каждая остановка дыхания сопровождается частичным или полным пробуждением мозга. В итоге ухудшается качество сна, у человека отмечаются частые пробуждения с ощущением удушья и перебоев в сердце, беспокойный и неосвежающий сон.

Утром беспокоит разбитость, "несвежая голова", головная боль, повышенное давление. В течение дня отмечается тяжелая сонливость.

Особенно опасны приступы сонливости во время управления автомобилем, существенно увеличивающие риск дорожно-транспортных происшествий.

К сожалению, в общей практике уделяется недостаточно внимания к жалобам на храп и остановки дыхания во сне: терапия данной проблемы не входит в стандарты лечения по полису ОМС.

Сегодня известно, что остановки дыхания во сне приводят к ускоренным темпам старения и развития возрастных болезней, таких как атеросклероз, гипертония, инсульт, инфаркт, сердечная смерть, а также онкологическим заболеваниям.

Как определить апноэ

Храп

Остановки дыхания во сне

Частые пробуждения и неосвежающий сон

Учащенное ночное мочеиспускание (>2 раз за ночь)

Затрудненное дыхание, одышка или приступы удушья в ночное время

Отрыжка и изжога в ночное время

Ночная потливость

Артериальная гипертензия (преимущественно ночная и утренняя)

Утренние головные боли

Выраженная дневная сонливость

Снижение потенции

Депрессия, апатия, раздражительность, сниженный фон настроения, снижение памяти

Лечение. Для диагностики апноэ сна рекомендуется проводить полифункциональный мониторинг, а именно полисомнографию либо респираторный мониторинг. В настоящее время существуют эффективные методы лечения обструктивного апноэ: например, РАР-терапия или СИПАП терапия. Своевременно назначенное лечение позволяет в подавляющем большинстве случаев предотвратить нежелательные последствия.

5. Нарколепсия и катаплексия

Нарколепсия — это истинное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся сложными расстройствами сна.

Проявления

Приступообразная дневная сонливость

Катаплексия (приступы внезапной слабости)

Сонный паралич

Галлюцинации при засыпании и пробуждении