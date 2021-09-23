Опасный уровень холестерина можно определить по ногам

Медленный рост ногтей на ногах может быть признаком повышенного уровня холестерина. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Mayo Clinic.
Высокий уровень холестерина связывают с проблемами с кровообращением. Жировые отложения скапливаются вдоль стенок артерий, сужая проходы кровеносных сосудов и ограничивая кровоток. Все это приводит к заболеванию периферических артерий, или ЗПА.
Ученые выяснили, что один из признаков заболевания периферических артерий — медленный рост ногтей на ногах из-за проблем с кровообращением. Кроме того, человека могут беспокоить болезненные спазмы в икрах после интенсивной ходьбы или подъема по лестнице.
Врачи также отмечают, что из-за недостаточного кровотока может измениться цвет ног и голеней. Волосы на ногах могут начать выпадать или расти медленней обычного.
«Люди, которые курят или страдают диабетом, имеют наибольший риск развития заболевания периферических артерий из-за снижения кровотока», — добавляют эксперты в статье для Daily Express.
Предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем можно, уменьшив накопления жира в артериях. Для этого необходимо отказаться от курения, добавить ежедневные физические упражнения, а также обследоваться у врача. Также важно соблюдать сбалансированную диету: есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, а также продукты с низким содержанием жира, соли и сахара.
Один из неочевидных симптомов ЗПА — покалывание и судороги мышц. Эти симптомы также могут быть знаком того, что в организме не хватает важных витаминов и минералов. Например, мурашки и жжение — один из пяти признаков дефицита калия.