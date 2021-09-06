Скребок и ирригатор: стоматолог объяснил, почему щетки недостаточно

На приеме стоматологи предупреждают, что чистки щеткой может быть недостаточно для профилактики кариеса. Кто-то советует использовать нить, кто-то скребок для языка, а кто-то и вовсе рекомендует прибегнуть к помощи ирригатора. "Рамблер" выяснил, для чего нужны аксессуары для полости рта.

Клиенты стоматологических клиник уверены, что стоматологи пытаются продать им аксессуары для чистки зубов. Но врачи придерживаются мнения, что обычная зубная щетка не позволяет полностью удалить зубной налет в критической и наиболее важной зоне — по линии десны.

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Зубной налет, который остается незамеченным в труднодоступных местах, является 100% причиной кариеса, гингивита и других заболеваний.

"Это порочный круг: мы не дочищаем налет, он агрессивен как для твердых тканей зубов, так и для десны. Накапливаясь на десневом крае, он вызывает воспаление, которое и проявляется кровоточивостью при чистке зубов. И если пациент на это реагирует не тем, что тщательнее начинает чистить зубы, а ухаживает за ними еще хуже, то налет накапливается в большем количестве", - говорит стоматолог Елена Богуцкая.

Для того, чтобы полностью очистить полость рта, стоматологи рекомендуют после чистки обычной щеткой использовать зубную нить, межзубные ершики или монопучковые щетки. Все эти средства помогают детально проработать труднодоступные места.

"Щетка не чистит зубы со всех сторон. Поэтому к ней мы обязательно должны присоединять интердентальные средства гигиены (межзубные). В более молодом возрасте — это зубная нить, в старшем — межзубные ершики. И плюс к этому дополнительные средства гигиены", - дополняет стоматоло

Затем можно использовать иррагитор, который удалит остатки пищи из самых труднодоступных участков. Этот метод чистки особенно актуален при наличии коронок, имплантатов, виниров, брекетов, а также пародонтальных карманов.

Струя воды под напором удаляет около 90 % биопленки, которая формирует зубной налет и провоцирует развитие кариеса. Ирригатор предотвращает потемнение зубов из-за частого употребления крепкого чая и кофе, убирает неприятный запах и делает массаж десен.

Однако ирригатор — это не самостоятельный прибор, заменяющий зубную щетку, а дополнительное устройство, в разы повышающее эффективность домашнего ухода. Существуют стационарные и переносные приборы, многие из которых можно брать с собой в путешествие.