Россиянам рассказали, как подготовить организм к осени

Россиянам следует заранее подготовить свой организм к осени, чтобы впоследствии не жаловаться на проблемы со здоровьем. Об этом «ФедералПресс» заявила заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова.

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Медик рекомендует сдать анализы, которые отражают общее состояние организма. Так, общий анализ крови с подсчётом лейкоформулы и определением СОЭ может показать наличие воспалительного процесса, аллергических реакций, анемии и даже предположить наличие онкологии.

Также, по словам Бариновой, информативным будет и общий анализ мочи. Благодаря ему можно выявить нарушения работы не только мочевыделительной системы, но также сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной и иммунной систем.

Кроме того, чтобы избежать осенью частых простуд и упадка сил, следует следить за уровнем в крови витамина Д3. Как отметила специалист, от недостатка этого витамина страдает 98% жителей средней полосы России, и часто врачи отмахиваются от этого показателя.

Как подчеркнула Вера Баринова, помимо анализов, необходимо высыпаться, рационально питаться, быть физически активным, устраивать себе отдых и не давать себе хандрить.

Позитивный настрой и душевное равновесие — важнейшие кирпичики в фундаменте нашего здоровья, — пояснила эксперт.