Можно ли спать в одной постели с питомцами

Многие любят спать с домашними животными в одной кровати, потому что это уютно и тепло. Однако врачи и ветеринары советуют не приучать питомцев к подобной привычке. Кто же прав? "Рамблер" рассказывает, стоит ли делить с домашними животными кровать.

У каждого хозяина свои правила со своими питомцами. Кто-то нормально переносит присутствие животных в постели, кто-то предпочитает разделять "зоны влияния". Общее правило для всех — спать с животными можно, если не перегибать палку. Животные, пусть и домашние, могут переносить различные заболевания: токсоплазмоз, менингит, паразиты. Риск увеличивается, если питомец регулярно гуляет на улице и пересекается с другими животными.

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Когда не стоит спать с питомцами

Животное просыпается в течение ночи и мешает вам спать. Некоторые питомцы начинают активничать именно в темное время суток: кошки часто начинают "охоту", а собакам внезапно хочется играть. Если вы беспробудно спите, отлично. Однако многим это не дает выспаться. Даже самый любимый и обожаемый питомец не должен мешать вашему здоровому сну.

Если у вас есть аллергии или раздражения на коже. Наличие волосков на подушке и простыне — это дополнительный аллерген, который может вызвать непредсказуемую реакцию.

Питомец очень маленький. Например, с котятами, щенками или карликовыми породами — есть риск их элементарно задавить.

Когда с питомцами спать можно

Животное спокойное, а вы знаете его ночные "привычки". Многие годами спят в одной постели с любимым котом, зная, что тот не начнет прыгать посередине ночи по подушке.

Вас это успокаивает. Многие спят с животными, чтобы избавиться от чувства одиночества. Ничего плохого в этом нет. Более того, ученые не раз доказывали, объятия с животными положительно влияют на психику.

Помощь в адаптации. Если вы только взяли кошку или собаку из приюта, питомец будет какое-то время ощущать неуверенность. Чем чаще вы будете проводить время с животным, тем лучше для его и вашего спокойствия.

Как спать с животными безопасно