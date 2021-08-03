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Врач назвал способы избежать простуды после попадания под ливень

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад

Врач Андрей Тяжельников дал советы, как не заболеть, промокнув под дождем, пишет РИА Новости.

Врач объяснил, что делать после попадания под ливень
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы считает, если человек промок под дождем, ему, прежде всего, нужно зайти в теплое помещение, чтобы просушить одежду и выпить горячий чай. Эксперт напомнил: нужно следить за прогнозом погоды, чтобы быть готовым к ее изменениям. Необходимо одеваться по сезону, брать с собой зонт и теплые вещи.

Если человек попал под дождь, ему сначала надо зайти в теплое помещение, переодеться в сухую одежду.

«Можно обсохнуть в любом кафе, помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном», — добавил специалист.

Он не рекомендует покидать теплое помещение, пока не кончится озноб. Заходить в холодные здания или метро в сырой одежде опасно, добавил Тяжельников. Мокрые вещи усиливают риск переохлаждения.

Если по дороге есть аптека, надо купить согревающую мазь. Ею можно в офисе натереть ноги. По возможности стоит снять промокшую одежду и просушить ее. То же касается сырых обуви и носков. «Если нет сменной, то какое-то время посидеть разутым», — указал специалист. Движение — один из способов быстро согреться, не стоит пренебрегать им.

Тяжельников напомнил, что из-за отсутствия жировой ткани на ступнях, ноги быстрее всего мерзнут. Важно не допускать этого. «Переохлаждение ног часто ведет к множеству заболеваний, поэтому необходимо носить обувь по погоде, не допуская промокания», — сказал он.

Из-за охлаждения иммунитет может ослабнуть, что делает человека уязвимым к различным заболеваниям, включая коронавирус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о наступлении дождливой погоды в европейской части России. Она началась с 28 июля и сохранится до конца месяца.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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