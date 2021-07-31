Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Россиян предупредили о смертельно опасном новом тренде

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В России набирают популярность так называемые солнечные татуировки, которые получаются из сочетания загорелых и светлых участков кожи. Дерматолог, косметолог Станислав Арканников предупредил о смертельной опасности нового тренда в беседе с радио Sputnik.

Врач предупредил о смертельно опасном новом тренде
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/ Globallookpress.comKarl-Josef Hildenbrand/ Globallookpress.com

Он отметил, что врачи считают это развлечение одним из самых нездоровых за последние годы, поскольку люди находятся на солнце в самые опасные часы. Специалист напомнил, что безопаснее всего загорать до десяти часов утра и после 17 часов до позднего вечера, когда снижается солнечная активность.

«Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог»,

— объяснил Арканников.

Врач добавил, что солнечный ожог вызывает многочисленные последствия, в том числе повреждение клеток и ускоренное старение, но самое страшное из них — это онкологическое заболевание кожи или меланома. Особенною опасность представляют родинки, они могут трансформироваться в злокачественное новообразование, которое повлечет за собой летальный исход.

По словам Арканникова, в настоящее время озоновый слой истощился, поэтому солнце становится агрессивным для всего живого, и пренебрежение правилами ведет к необратимым последствиям. Дерматолог призвал загорать с умом и отказаться от сомнительных трендов вроде «солнечных татуировок».

ЗОЖ,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители