Как следить за здоровьем сердца после сорока

Сердце проделывает колоссальную работу, поддерживая жизнедеятельность человека. А задача человека – помогать сердцу работать, а не нагружать его. "Рамблер" расскажет, как это сделать.

Лучше предотвращать болезни, а не лечить их. Поэтому отказ от курения и регулярные физические нагрузки – это залог здорового сердца после сорока.

Если выкуривать от одной до четырех сигарет в день, то шансы развития сердечных заболеваний мгновенно вырастают. Например, инфаркт миокарда возникает у курящих в 5 раз чаще, чем у некурящих. А отказ от сигарет снижает степень вероятности сердечных приступов на 70%.

Что касается веса, то дополнительные килограммы усложняют работу органа. Именно поэтому необходимо следить за состоянием тела. Достаточно 30 минут в день занятий спортом, чтобы организм чувствовал себя лучше. Это может быть утренняя зарядка, ходьба или вечерняя прогулка.

Важно также следить за питанием и употреблять продукты, которые богаты омегой. Обычно это жирная рыба – форель, лосось, скумбрия. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, уменьшают риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.

Систематический анализ крови поможет держать под контролем уровень холестерина. Соль задерживает воду в тканях, повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце.

"Плохой" холестерин накапливается на внутренних стенках сосудов, в результате чего образуются атеросклеротические бляшки. Следствием закупоривания может стать летальный исход.