Переломы и ОРВИ: чем опасен недостаток витамина D

Витамин D жизненно необходим человеку. Обычно мы получаем его через еду и с помощью поглощения ультрафиолетовых лучей. В свою очередь, витамин отвечает за усвоение кальция и фосфора. "Рамблер" выяснил, к чему приводит дефицит D.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Дефицит витамина D отражается на иммунитете, настроении и, конечно, влияет на хрупкость костей. Люди с глубоким дефицитом витамина D более склонны к постоянным ОРВИ, повышается риск переломов.

Дело в том, что организму приходится добирать витамин из костной ткани, в результате возникает угроза состояния опорно-двигательного аппарата и зубов.

Также повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера, могут возникнуть аутоиммунные заболевания, например, псориаз.

Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, поэтому во время повышенной интеллектуальной утомляемости и стресса врачи советуют повышать дозу.

В России практически у всех людей зафиксирован недостаток витамина D. Однако принимать таблетки самостоятельно нельзя. В отличие от естественного получения витамина D, синтетическое может быть опасно.