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Переломы и ОРВИ: чем опасен недостаток витамина D

Даня Виттиг
2 часа назад
Витамин D жизненно необходим человеку. Обычно мы получаем его через еду и с помощью поглощения ультрафиолетовых лучей. В свою очередь, витамин отвечает за усвоение кальция и фосфора. "Рамблер" выяснил, к чему приводит дефицит D.
Переломы и ОРВИ: чем опасен недостаток витамина D
Фото: DepositphotosDepositphotos
Дефицит витамина D отражается на иммунитете, настроении и, конечно, влияет на хрупкость костей. Люди с глубоким дефицитом витамина D более склонны к постоянным ОРВИ, повышается риск переломов.
Дело в том, что организму приходится добирать витамин из костной ткани, в результате возникает угроза состояния опорно-двигательного аппарата и зубов.
Также повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера, могут возникнуть аутоиммунные заболевания, например, псориаз.
Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, поэтому во время повышенной интеллектуальной утомляемости и стресса врачи советуют повышать дозу.
В России практически у всех людей зафиксирован недостаток витамина D. Однако принимать таблетки самостоятельно нельзя. В отличие от естественного получения витамина D, синтетическое может быть опасно.
Даже если вы сутки напролет проводите на улице, переизбытка витамина у вас не случится. А вот переизбыток лекарств может быть. Несоблюдение дозировки может сделать витамин токсичным.
ЗОЖ,
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